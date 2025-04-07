Японский производитель отметил, что решение является беспрецедентным и направлено на оценку потенциального влияния изменений в налоговом регулировании на рынке, рассказывает 24 Канал.

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Компания сообщила, что откладывает начало приема предзаказов на Nintendo Switch 2 в США с 9 апреля, чтобы "оценить возможное влияние пошлин и изменение рыночных условий". Новую дату объявят позже. При этом график выхода консоли в Японии остается неизменным - запуск запланирован на 5 июня.

Пользователи уже успели раскритиковать Nintendo за, по их мнению, завышенные цены на саму консоль и флагманские игры – в частности, Mario Kart World и Donkey Kong Bananza. В цифровой версии цены достигают 70–80 долларов, в розничной – до 90 долларов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп недавно объявил о введении повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 5 апреля: до 54% на продукцию из Китая, до 46% – из Вьетнама и других стран.

Эксперты считают, что новая тарифная политика США может "кардинально изменить технологическую отрасль страны" и повысить себестоимость производства. Вероятно, Nintendo остерегается именно этого.

Ожидается, что стартовая стоимость Nintendo Switch 2 в США составит 450 долларов, что в полтора раза больше, чем у оригинальной модели на момент запуска. Однако сегодняшнее заявление Nintendo дает основания предполагать, что цена может вырасти еще больше.