No Man’s Sky отримала одне з найбільших оновлень – у грі стартувала війна проти рою дронів

Космічна пісочниця No Man’s Sky продовжує змінюватися навіть майже через десять років після релізу. Нове оновлення The Swarm перетворює гру на арену масштабної війни між фракціями та гігантським інопланетним роєм.

Студія Hello Games представила велике оновлення The Swarm для No Man's Sky. Апдейт вийшов у версії 6.4 і зосереджується на масштабних бойових подіях у космосі.

Головною фішкою нового контенту став так званий "Скляний Вулик" – Hive of Glass. Це величезний інопланетний корабель, озброєний надпотужним лазером і захищений роєм бойових дронів. Саме протистояння цьому ворогу стало центральною темою оновлення.

Розробники додали систему фракцій, завдяки якій гравці можуть приєднатися до однієї з трьох сторін конфлікту. Кожна фракція бере участь у спільній війні проти Стеклянного Вулика, а результати боїв впливають на загальний рахунок глобального протистояння.

Фактично Hello Games перетворила частину No Man’s Sky на масштабну кооперативну подію з елементами живого сервісу. Участь окремих гравців тепер має значення не лише для особистого прогресу, а й для успіху всієї обраної сторони.

Нагороди за участь у битвах

За виконання бойових завдань та участь у космічних атаках гравці отримуватимуть спеціальні нагороди. Серед них:

унікальний комплект броні,

новий реактивний ранець,

зброя та інші косметичні й геймплейні предмети.

Hello Games також стимулює колективну гру. Якщо певна фракція переможе у глобальному протистоянні, її учасники отримають спеціальні відзнаки. Таким чином студія намагається підтримувати довготривалу активність спільноти та мотивувати гравців об’єднуватися.

Подібні глобальні івенти стали одним із головних елементів сучасної No Man’s Sky. Якщо на старті гра критикували за нестачу контенту та невідповідність обіцянкам, то за останні роки проєкт фактично пережив повне переродження.

Гра, яка змогла змінити власну репутацію

No Man's Sky вийшла у серпні 2016 року та стала одним із найгучніших і водночас найсуперечливіших релізів свого часу. На момент запуску багато гравців залишилися незадоволеними браком функцій, які розробники демонстрували до релізу.

Втім, замість того щоб припинити підтримку гри, Hello Games почала регулярно випускати безкоштовні великі оновлення. За майже десять років існування проєкт отримав понад три десятки масштабних апдейтів, які додали мультиплеєр, будівництво баз, наземний транспорт, флотилії, експедиції, VR-режим і величезну кількість нових механік.

The Swarm продовжує цю тенденцію. Студія дедалі активніше експериментує з масштабними спільними подіями, де вся спільнота працює над єдиною метою. Такі оновлення допомагають утримувати інтерес до гри навіть через роки після релізу і це працює.

Сьогодні No Man's Sky доступна на ПК через Steam і Microsoft Store, а також на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X і S, Nintendo Switch та Switch 2. Підтримка такої кількості платформ теж залишається одним із ключових факторів довгого життя проєкту.