Гра з'явилася в українському PS Store одночасно з глобальним релізом, хоча ще нещодавно ситуація виглядала зовсім інакше, розповідає 24 Канал.

Дивіться також IO Interactive почула критику і показала геймплей 007 First Light зі стабільним фреймрейтом

До цього українські користувачі кілька місяців не могли придбати ігри IO Interactive через український регіон PlayStation Store. Під обмеження потрапили Hitman World of Assassination та інші проєкти студії, а згодом з'явилися побоювання, що така ж доля чекатиме й на 007 First Light.

Проблема викликала гучне обурення серед українських гравців. У соцмережах, на Reddit та профільних форумах користувачі масово зверталися до IO Interactive і Sony з вимогою пояснити ситуацію. Особливо багато запитань виникло через те, що інші великі видавці продовжували без проблем працювати в українському PS Store.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Одним із тих, хто активно займався цією проблемою, став український журналіст Владислав Нужнов. Він напряму контактував із представниками IO Interactive та підтримкою PlayStation, намагаючись добитися повернення гри для українського регіону.

У результаті 007 First Light усе ж вийшла в українському PS Store. Сам Нужнов назвав цю історію прикладом того, як спільнота може впливати навіть на великі міжнародні компанії.

Думаю це гарний кейс про те, що українська спільнота може вплинути на багато речей. Десь треба позадовбувати людей, постукати в усі можливі двері, але якісь тобі точно відкриють. А коли бачиш, як гравці радіють цій перемозі, то усмішку подіти кудись просто неможливо. Нас чують, нам готові допомогти і цим неодмінно треба користуватися, щоб змінювати багато речей на краще. Головне діяти!

– ексклюзивно прокоментував він для Games 24.

Чому IO Interactive прибрала свої ігри з українського PS Store?

Навесні 2025 року українські власники PlayStation помітили, що ігри IO Interactive почали зникати з українського регіону PS Store. Йшлося насамперед про ігри серії Hitman та інші тайтли студії.

Після низки запитань в підтримку студія заявила, що обмеження пов'язані з "міжнародними санкціями". Водночас компанія так і не пояснила, які саме санкції стосуються України та чому вони вплинули саме на український регіон PlayStation Store.

Через відсутність чітких пояснень у спільноті почали припускати, що проблема могла бути пов'язана з особливостями регіональної політики PlayStation або помилковими внутрішніми обмеженнями з боку видавця.