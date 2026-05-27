Игра появилась в украинском PS Store одновременно с глобальным релизом, хотя еще недавно ситуация выглядела совсем иначе, рассказывает 24 Канал.

До этого украинские пользователи несколько месяцев не могли приобрести игры IO Interactive через украинский регион PlayStation Store. Под ограничения попали Hitman World of Assassination и другие проекты студии, а впоследствии появились опасения, что такая же участь ждет и 007 First Light.

Проблема вызвала громкое возмущение среди украинских игроков. В соцсетях, на Reddit и профильных форумах пользователи массово обращались к IO Interactive и Sony с требованием объяснить ситуацию. Особенно много вопросов возникло из-за того, что другие крупные издатели продолжали без проблем работать в украинском PS Store.

Одним из тех, кто активно занимался этой проблемой, стал украинский журналист Владислав Нужнов. Он напрямую контактировал с представителями IO Interactive и поддержкой PlayStation, пытаясь добиться возвращения игры для украинского региона.

В итоге 007 First Light все же вышла в украинском PS Store. Сам Нужнов назвал эту историю примером того, как сообщество может влиять даже на крупные международные компании.

Думаю это хороший кейс о том, что украинское сообщество может повлиять на многие вещи. Где-то надо позадовбуваты людей, постучать во все возможные двери, но какие-то тебе точно откроют. А когда видишь, как игроки радуются этой победе, то улыбку деть куда-то просто невозможно. Нас слышат, нам готовы помочь и этим непременно надо пользоваться, чтобы менять многие вещи к лучшему. Главное действовать!

– эксклюзивно прокомментировал он для Games 24.

Почему IO Interactive убрала свои игры из украинского PS Store?

Весной 2025 года украинские владельцы PlayStation заметили, что игры IO Interactive начали исчезать из украинского региона PS Store. Речь шла прежде всего об играх серии Hitman и других тайтлах студии.

После ряда вопросов в поддержку студия заявила, что ограничения связаны с "международными санкциями". В то же время компания так и не объяснила, какие именно санкции касаются Украины и почему они повлияли именно на украинский регион PlayStation Store.

Из-за отсутствия четких объяснений в сообществе начали предполагать, что проблема могла быть связана с особенностями региональной политики PlayStation или ошибочными внутренними ограничениями со стороны издателя.