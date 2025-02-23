Як знайти таверну з ліжком у Kingdom Come: Deliverance 2

Один з шанувальників середньовічної RPG Kingdom Come: Deliverance 2 показав напрочуд легкий спосіб як знайти на мапі таверну зі спальним місцем.

KCD 2 має такий же спосіб збереження гри, як і її попередниця, що робить наявність спального місця ледь не обов'язковим пунктом серед критеріїв вибору таверни до відвідування, інформує 24 Канал.

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Все виявилося дуже просто

Подорожуючи масштабним світом гри від Warhorse Studios геймери можуть потрапити у шинок без можливості залишитися там на ночівлю.

Застрахувати вас від подібних випадків може знання простої деталі, яку розробники дбайливо помістили в інтерфейс гри.

Як зауважив користувач Reddit під ніком verdantsf, слід звернути увагу на іконку таверни на мапі. Якщо на ній зображений кухоль, обплетений виноградною лозою – ліжка в таверні є, якщо ж кухоль не має цього елементу, то ліжка, а з ними й можливість зберегти гру – відсутні.

Різниця між іконками таверн / Фото з Reddit

Хоча ця інформація є у легенді мапи, чимало гравців Kingdom Come: Deliverance 2 все одно не знали про цей "трюк", пропустивши опис повз очі та були здивовані, виявивши просту закономірність.