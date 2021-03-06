У мережі з'явилися чутки про сетинґ нової відеогри у серії Assassin's Creed. Цікаво, що інсайдери вже не перший рік відправляють гравців саме у цю країну.

Чимала кількість закордонних ЗМІ в останні дні активно обговорює дані анонімного інсайдера. Він розповів чимало цікавих деталей про розробку майбутньої відеогри у серії Assassin's Creed.

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Подібною інформацією поділився один анонімний користувач у твітері. Його твіт дуже швидко зібрав понад 3 тисячі уподобань та 700 ретвітів. Також цікаво, що цей обліковий запис поки не заблокувала адміністрація цієї соцмережі. Хоча блокування подібних ресурсів нормальна практика для твітера.

Інсайдер відзначив, що нова відеогра у серії Assassin's Creed буде називатися Warriors, а події мають розвернутися в Японії епохи Едо. Зазначимо, що це чималий історичний період, який захоплює одразу три сторіччя, а якщо точніше, то з 1603 по 1868 рік. Інсайдер написав, що реліз гри має відбутися у 2022 році на PC, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Головним протагоністом може стати дівчина Акако Шираторі, яка є новачком місцевого ордену асасинів. Також інсайдер відмітив, що планується лише один головний герой та не можна буде змінювати стать протагоніста, як в останній Assassin's Creed Valhalla. Основною локацією має стати місто Едо (зараз Токіо), щоправда, можна буде відвідати й інші місця.

Інсайдер зазначив, що у грі можуть з'явитися цікаві відсилки до вірувань та міфології японців. Наприклад, ворогами головної героїні будуть місцеві демони йокаї та оні. Щось схоже вже неодноразово з'являлося у ще одній популярній серії від Ubisoft – Far Cry. Також у новій Assassin's Creed має залишитися система вербування асасинів з Valhalla.

Зазначимо, що це лише чутки й неперевірена інформація, а до всіх подібних інсайдів потрібно завжди відноситися скептично. Щоправда, за останні декілька років чутки про Assassin's Creed в Японії з'являлися вже неодноразово. Можливо, саме у цій частині геймерів нарешті відправлять у країну вранішнього сонця.