В сети появились слухи о сетинге новой видеоигры в серии Assassin's Creed. Интересно, что инсайдеры уже не первый год отправляют игроков именно в эту страну.

Немалое количество иностранных СМИ в последние дни активно обсуждает данные анонимного инсайдера. Он рассказал немало интересных деталей о разработке будущей видеоигры в серии Assassin's Creed.

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Подобной информацией поделился один анонимный пользователь в твиттере. Его твит очень быстро собрал более 3 тысяч лайков и 700 ретвитов. Также интересно, что этот аккаунт пока не заблокировала администрация этой соцсети. Хотя блокировки подобных ресурсов нормальная практика для твиттера.

Инсайдер отметил, что новая видеоигра в серии Assassin's Creed будет называться Warriors, а события должны развернуться в Японии эпохи Эдо. Отметим, что это большой исторический период, который захватывает сразу три столетия, а если точнее, то с 1603 по 1868 год. Инсайдер написал, что релиз игры должен состояться в 2022 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Главным протагонистом может стать девушка Акако Ширатори, которая является новичком местного ордена ассасинов. Также инсайдер отметил, что планируется лишь один главный герой и нельзя будет менять пол протагониста, как в последний Assassin's Creed Valhalla. Основной локацией должен стать город Эдо (сейчас Токио), правда, можно будет посетить и другие места.

Инсайдер отметил, что в игре могут появиться интересные отсылки к верованиям и мифологии японцев. Например, врагами главной героини будут местные демоны йокаи и они. Нечто похожее уже неоднократно появлялось в еще одной популярной серии от Ubisoft – Far Cry. Также в новой Assassin's Creed должна остаться система вербовки ассасинов с Valhalla.

Отметим, что это лишь слухи и непроверенная информация, а ко всем подобным инсайдам нужно всегда относиться скептически. Правда, за последние несколько лет слухи о Assassin's Creed в Японии появлялись неоднократно. Возможно, именно в этой части геймеров наконец отправят в страну восходящего солнца.