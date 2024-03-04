Коли чекати нову Dragon Age

В останньому епізоді подкасту "Game Mess" Грабб розповів, що видавництво EA та розробники BioWare, "цілком упевнені", що зможуть випустити гру пізніше цього року. Реліз, швидше за все, відбудеться влітку.

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Я припускаю, що її покажуть десь цього літа, хоча це може статися будь-коли. Останнє, що я чув, це те, що випустять цього року. Вони досить упевнені в цьому,

– сказав журналіст.

Звичайно, сприймайте це з певною часткою скептицизму, адже ми всі добре знаємо, що ігри можуть переноситися багато разів буквально в останній момент. Однак варто зазначити, що це збігається з ранніми заявами BioWare, яка раніше теж обіцяла нам результат у 2024 році.

Якщо ці дані підтвердяться, це означає, що розрив між повноцінним анонсом (досі все, що ми отримали, – це невеличкий тизер) і релізом буде мінімальним, адже на дворі березень. Хоча це може здатися дивним, тому що зазвичай компанії дають собі більше час – наприклад, на маркетингову кампанію, – але це може бути саме тим випадком, коли вони не хочуть надмірно виставляти гру на показ до її запуску. Такий метод роботи стає все більш поширеним для ігор, виданих EA. Видавці показали перший геймплей Star Wars Jedi: Survivor у грудні 2022 року, а запустили гру вже через кілька місяців після цього. Тож якщо й цього разу нас чекає аналогічний хід, слід очікувати на повноцінний геймплейний трейлер найближчим часом.

Що нам відомо про Dragon Age: Dreadwolf

Розробники описують свій проєкт так: "Ми стоїмо на порозі великих змін. Це світ, сповнений історій та персонажів, які чекають на зустріч з вами. Доля цього світу балансує на лезі ножа. У попередніх іграх ви могли побачити лише частину світу. У Origins це був Ферелден — земля, спустошена війною та Темними породженнями. У II це був Кіркволл та його околиці, просякнуті корупцією та темним підземним світом. А в "Інквізиції" ви відважилися пройти більшу частину Орлеану, стикаючись з політичними інтригами так само часто, як і з боями.

Цього разу, однак, на вас чекає набагато більша частина Тедасу. Пустельні, красиві пустки Андерфелсу з завісами далеких гірських шпилів. Звивисті канали та блискучі вежі Антіва, де в будь-якій тіні можуть підстерігати ворони. Бірюзові моря Рівену з його буйною зеленню і витривалими мореплавцями. І, звісно, це ще не все".

Bioware випустила офіційний тизер у грудні минулого року. Він містив лише кінематографічні кадри і не розкривав фактичний ігровий процес.

Тизер Dragon Age: Dreadwolf: відео

Нова Dragon Age вийде на ПК, Xbox Series X/S і PS5.