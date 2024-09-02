BioWare пояснила вигляд Морріган у Dragon Age: The Veilguard та підтвердила нову фішку гри

Менш ніж за два місяці до виходу Dragon Age: The Veilguard, BioWare поділилася новими відомостями про гру під час нещодавньої сесії запитань та відповідей в Discord. Фанати отримали детальну інформацію про особливості компаньйонів, можливості кастомізації та зовнішній вигляд культової героїні Морріган.

Нова Морріган

Шанувальники серії Age of Dragon були здивовані новим дизайном Морріган у трейлері The Veilguard. Розробники BioWare розповіли, що зовнішній вигляд персонажки символізує її особисту подорож у грі.

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За словами розробників, Морріган змирилася з правдою про себе та свою матір Флемет. Як результат, тепер вона носить корону, схожу на корону Флемет, що означає її прийняття своєї ідентичності та зв'язку з матір'ю.

Особливості гри, натхненні Baldur's Gate 3

BioWare також підтвердила, що The Veilguard отримає функції, натхненні Baldur's Gate 3. Гравці матимуть можливість вимкнути сцени з оголеною натурою та сексуальні сцени, а також налаштувати спідню білизну своїх персонажів. Ці опції дають гравцям більше контролю над змістом і зовнішнім виглядом своїх персонажів.

Додаткові можливості гри

Під час сесії запитань і відповідей BioWare поділилася подробицями про те, що гравці можуть очікувати в The Veilguard.

Гравці зможуть зберігати персонажів, створених у редакторі, що дозволить легше кастомізувати їх у майбутніх проходженнях.

Інтерфейс гри можна буде легко налаштувати, з можливістю вимкнути міні-мапу, цифрове відображення пошкоджень та індикатори здоров'я, серед іншого.

Гравці знову зможуть дарувати подарунки своїм супутникам, які можна отримати в кімнаті союзників.

Крім того, компаньйонів можна зустріти в ігровому світі, навіть якщо вони наразі не є частиною загону гравця. Однак розпочати романтичні стосунки з персонажами, які не є супутниками, буде неможливо, і гравці матимуть можливість вимкнути альянси.

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Реліз Dragon Age: The Veilguard очікується 31 жовтня на PC, PS5, Xbox Series X і S.