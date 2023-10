Вихід наступної гри у франшизі The Last of Us опинився під загрозою – в чому причина

Видання Kotaku заволоділо інформацією про проблеми у розробці наступної гри у мегапопулярній франшизі The Last of Us від студії Naughty Dog. Детальніше – у матеріалі.

The Last of Us безумовно є однією з найпопулярніших ігрових франшиз станом на зараз, але схоже, що доля наступного проєкту у цьому всесвіті знаходиться під загрозою.

Naughty Dog – одна із найвідоміших і шанованих студій в індустрії, але і їх не оминув загальний економічний спад та необхідність скорочення персоналу.

Розробники, які подарували геймерам серії Uncharted, The Last of Us та багато інших цікавих проєктів, були змушені звільнити понад 25 контрактних працівників.

За інформацією видання Kotaku, більшість постраждалих – спеціалісти із забезпечення якості (QA).

Саме це вплинуло на розробку багатокористувацького спін-оффу The Last of Us, який тепер ще "не повністю скасований", але при цьому знаходиться на "на тонкому льоду".

Це підкріплюється і повідомленнями від Bloomberg, які ще у травні заявили, що майбутнє проєкту поставлено під сумнів через негативні відгуки та фінансові й репутаційні втрати, спричинені проблемним портом The Last of Us Part 1 для ПК.

Наразі над проєктом залишається працювати невелика команда, поки студія переглядає свій напрямок розвитку, повідомляють джерела Kotaku у Naughty Dog.