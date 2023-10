Серед величезної кількості жанрів та піджанрів відеоігор є ті, які виникли завдяки напрочуд вдалим проєктам, що принесли в індустрію щось настільки нове і круте, що закріпилися в її історії, подарувавши ім'я цілому виду подібних ігор. 24 Канал спільно з партнером PIN-UP Ukraine розповідає більше про це.

Цікаво PIN-UP Ukraine очолила індекс підприємств з бездоганною репутацією у галузі азартних ігор

А якщо ви досі знаходитеся у пошуках улюбленого жанру, з цим може допомогти PIN-UP Ukraine. Десятки настільних і карткових ігор, різноманітні слоти та рулетка – на платформі PIN-UP.UA є вдосталь розваг, щоб не занудьгувати.

Роуґлайк

Цей жанр, добре відомий фанатам інді-проєктів, був названий на честь однієї гри. Мова про Rogue 1980 року випуску – неймовірно просту та маленьку гру про дослідження підземель, сповнених загроз.

Геймплей Rogue сильно відрізняється від сучасних роуґлайків / Фото з YouTube

Саме тут з'явився класичний для жанру ігровий процес, в якому гравцям доводилося по суті вирішувати одне й те саме завдання знову і знову, озброївшись лише знаннями, які вони отримали під час попередньої спроби.

Без цього проєкту, про який більшість зараз і не згадає, індустрія могла б не побачити таких шедеврів, як Hades, The Binding Of Isaac чи Dead Cells.

Метроідванія

Якщо ви справжній фанат відеоігор, то, ймовірно, грали принаймні в одну метроідванію. Цей жанр виник завдяки поєднанню найкращих рис двох проєктів – Super Metroid і Castlevania: Symphony Of The Night.

Обкладинка Super Metroid / Фото з Nintendo

В іграх такого жанру гравець досліджує кожен закуток великої мапи, часто повертаючись в одні й ті ж місця з новими здібностями задля прогресу.

Ігровий процес Castlevania: Symphony Of The Night / Скриншот з гри

Найяскравішими представниками жанру є Hollow Knight, Ori And The Will Of The Wisps та Metroid Prime.

Соулзлайк

Одним із найвідоміших жанрів відеоігор сучасності є саме соулзлайк. Його суть дуже проста, адже так називають фактично кожну гру, яка натхненна серією Dark Souls та її попередницею Demon Souls.

Трейлер рімейку Demon Souls: дивитися відео

Це "натхнення" може виражатися по-різному: від специфіки побудови локацій до особливостей ігрового процесу чи надмірній складності.

У той час як інші компанії створили кілька Soulslike ігор, одними з найвідоміших залишаються проєкти FromSoftware, такі як Bloodborne й Elden Ring. Інші відомі проєкти цього жанру – Star Wars Jedi: Fallen Order & Survivor і Code Vein.

GTA клони

Хоча тут все зрозуміло з самої назви, не згадати про цей випадок просто неможливо. Саме Grand Theft Auto 3 стала вирішальною віхою в популяризації ігор з відкритим світом, адже після її успіху почало з'являтися все більше подібних проєктів.

Головний герой GTA 3 / Фото Rockstar

Іноді вони бувають серйозними, як-от Sleeping Dogs чи Mafia, а іноді світ отримує щось кумедне, як це було в The Simpsons: Hit & Run. Та як би не було, всі вони завдячують своєю появою саме проєкту від Rockstar.

Королівська битва

Королівські битви – це одна з найуспішніших бізнес-моделей у світі відеоігор. Масштабні багатокористувацькі проєкти, які до того ж часто безкоштовні, шляхом непрямої монетизації приносять рекордні прибутки розробникам, а геймерам – радість та адреналін.

Впродовж останнього десятиліття жанр пережив чимало ітерацій: від мегапопулярного Fortnite до Fall Guys. Та що там казати: навіть Tetris отримав власну версію королівської битви.

Трейлер дочасного доступу PUBG (2017 рік): дивитися відео

Усе це було б неможливо без появи та шаленого успіху такого проєкту як PUBG: Battlegrounds.