Среди огромного количества жанров и поджанров видеоигр есть те, которые возникли благодаря удивительным проектам, которые принесли в индустрию что-то настолько новое и крутое, что закрепились в ее истории, подарив имя целому виду подобных игр.

Роуглайк

Этот жанр, хорошо известный фанатам инди-проектов, был назван в честь одной игры. Речь о Rogue 1980 года выпуска – невероятно простой и маленькой игре об исследовании подземелий, полных угроз.

Геймплей Rogue сильно отличается от современных роуглайков / Фото с YouTube

Именно здесь появился классический для жанра игровой процесс, в котором игрокам приходилось по существу решать одну и ту же задачу снова и снова, вооружившись лишь знаниями, которые они получили при предыдущей попытке.

Без этого проекта, о котором большинство сейчас и не вспомнит, индустрия могла бы не увидеть таких шедевров как Hades, The Binding Of Isaac или Dead Cells.

Метроидвания

Если вы настоящий фанат видеоигр, то, вероятно, играли, по крайней мере, в одну метроидванию. Этот жанр возник благодаря сочетанию лучших черт двух проектов – Super Metroid и Castlevania: Symphony Of The Night.

Обложка Super Metroid / Фото Nintendo

В играх такого жанра игрок исследует каждый уголок большой карты, часто возвращаясь в одни и те же места с новыми способностями для прогресса.

Игровой процесс Castlevania: Symphony Of The Night / Скриншот из игры

Самыми яркими представителями жанра являются Hollow Knight, Ori And The Will Of The Wisps и Metroid Prime.

Соулзлайк

Одним из самых известных жанров видеоигр современности является соулзлайк. Его суть очень проста, ведь так называют фактически каждую игру, вдохновленную серией Dark Souls и ее предшественницей Demon Souls.

Трейлер ремейка Demon Souls: смотреть видео

Это "вдохновение" может выражаться по-разному: от специфики построения локаций до особенностей игрового процесса или излишней сложности.

В то время как другие компании создали несколько Soulslike игр, одними из известнейших остаются проекты FromSoftware, такие, как Bloodborne и Elden Ring. Другие известные представители этого жанра – Star Wars Jedi: Fallen Order & Survivor и Code Vein.

GTA клоны

Хотя здесь все понятно из самого названия, не упомянуть об этом случае просто невозможно. Именно Grand Theft Auto 3 стала решающей вехой популяризации игр с открытым миром, ведь после ее успеха стало появляться все больше подобных проектов.

Главный герой GTA 3 / Фото Rockstar

Иногда они бывают серьезными, как Sleeping Dogs или Mafia, а иногда мир получает что-то забавное, как это было в The Simpsons: Hit & Run. Но как бы то ни было, все они обязаны своим появлением именно проекту от Rockstar.

Королевская битва

Королевские битвы – это одна из самых успешных бизнес-моделей в мире видеоигр. Масштабные многопользовательские проекты, к тому же часто бесплатные, путем косвенной монетизации приносят рекордные доходы разработчикам, а геймерам – радость и адреналин.

За последнее десятилетие жанр пережил немало итераций: от мегапопулярного Fortnite до Fall Guys. Да что там говорить: даже Tetris получил собственную версию королевской битвы.

Трейлер досрочного доступа PUBG (2017 год): смотреть видео

Все это было бы невозможно без появления и безумного успеха такого проекта как PUBG: Battlegrounds.