Выход следующей игры во франшизе The Last of Us оказался под угрозой – в чем причина

Издание Kotaku завладело информацией о проблемах в разработке следующей игры в мегапопулярной франшизе The Last of Us от студии Naughty Dog. Детальнее – в материале.

The Last of Us безусловно является одной из самых популярных игровых франшиз на сегодня, но похоже, что судьба следующего проекта в этой вселенной находится под угрозой.

Читайте также Пять видеоигр, подаривших название целым игровым жанрам

Naughty Dog – одна из самых известных и уважаемых студий в индустрии, но и их не обошел общий экономический спад и необходимость сокращения персонала.

Разработчики, подарившие геймерам серии Uncharted, The Last of Us и многие другие интересные проекты, были вынуждены уволить более 25 контрактных работников.

По информации издания Kotaku, большинство пострадавших – специалисты по обеспечению качества (QA).

Именно это повлияло на разработку многопользовательского спин-оффа The Last of Us, который теперь еще "не полностью отменен", но при этом находится на "на тонком льду".

Это подкрепляется и сообщениями от Bloomberg, которые еще в мае заявили, что будущее проекта подвергнуто сомнению из-за негативных отзывов, финансовых и репутационных потерь, вызванных проблемным портом The Last of Us Part 1 для ПК.

Сейчас над проектом остается работать небольшая команда, пока студия пересматривает свое направление развития, сообщают источники Kotaku в Naughty Dog.