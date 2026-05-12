Наступна гра творців Elden Ring стане конкуренткою Assassin's Creed Black Flag

У мережі з'явилася інформація про наступний проєкт творців Dark Souls та Elden Ring. Студія FromSoftware готує проєкт у неочікуваному сетингу, що конкуруватиме з Assassin"s Creed Black Flag.

Відкритий світ у Elden Ring став неочікуваним апгрейдом формули успіху Dark Souls, однак у FromSoftware вигадали як ще більше розвинути цей концепт, додавши до суміші цікавий жанр, інформує 24 Канал.

Чим відомі FromSoftware?

Японські розробники заслужили собі світову славу перш за все завдяки серії хардкорних відеоігор Dark Souls, яка навіть породила окремий жанр "соулзлайків" (soulslike), повідомляє IGN.

Франшиза розійшлася мільйонами копій та дарувала студії творчу свободу щодо наступних проєктів.

Останнім великим хітом компанії стала Elden Ring – масштабна RPG у відкритому світі, створена у співпраці із письменником Джорджем Мартіном.

Гра виграла звання "Game of the Year" на The Game Awards 2022, інформує сайт TGA, і стала найуспішнішим релізом в історії студії.

Elden Ring – це фантастична гра, яка досі може подарувати неперевершене задоволення від перемоги над жорстким босом після багатогодинної битви. Ті, хто поклоняється жанру "соулзлайків", отримали для себе гру, яка є практично всім, чого вони коли-небудь хотіли,

– писав Джордан Міллер у огляді для VGC.

Зараз достеменно відомо, що творці проєкту ведуть роботу над The Duskbloods – багатокористувацьким "соулзлайком", що вийде ексклюзивно на консолі Nintendo Switch 2 влітку цього року.

Що чути про наступну гру відомої студії?

Тим часом у мережі виникли чутки про те, що FromSoftware мають ще один "секретний" проєкт. Нова гра нібито розвине ідею Elden Ring, доповнивши її цікавим жанром.

Як стверджують джерела GGaming, японські "ігророби" готують піратську відеогру у стилі "соулзлайків", де перед гравцями розкинеться масштабний відкритий світ з купою островів, а основним способом пересування та одночасно базою протагоніста стане корабель.

Повідомляється, що анонс проєкту слід очікувати вже зовсім незабаром, на виставці Summer Game Fest, що пройде з 5 по 8 червня 2026 року, інформує summergamefest.com.

Ба більше, інформатори зазначають, що і реліз гри може відбутися набагато швидше, аніж хтось міг собі припустити – у серпні, акурат перед виходом пригаданої вище The Duskbloods.

Elden Ring стане фільмом?

І навіть якщо ці чутки не справдяться, то фанатам FromSoftware є на що чекати.

Зокрема, повним ходом йде фільмування екранізації Elden Ring, режисером якої виступить Алекс Гарланд, відомий роботою над фільмами Ex Machina, Civil War та Warfare.

Щоправда, появу кінострічки в прокаті на великих екранах очікують лише в березні 2028 року, повідомляє сайт Bandai Namco, тож очікування буде дещо довгим.