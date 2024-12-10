Навіть найзапекліші фанати Rockstar погодяться, що студія затягнула з затишшям відносно Grand Theft Auto 6 і хтось вирішив зайвий раз нагадати про це розробникам, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Для цього було обрано вельми дотепний спосіб, який точно приверне увагу творців GTA.

У PlayStation Store з'явилася сторінка гри під назвою Grand Taking Ages VI, яка очевидно кепкує з довгого мовчання Rockstar.

Проєкт належить до жанру симуляторів розробника та описується як "сатиричний погляд на розробку ігор і нескінченне очікування певних довгоочікуваних ігор".

За його створенням стоїть польська інді-студія Violarte.

Сторінка гри / Скриншот з PS Store Dexerto

Цікаво, що у гри навіть є приблизна дата релізу – травень 2025 року.

Щоправда, невдовзі після оприлюднення сторінка проєкту в PS Store зникла, але інформація про нього залишилася на сайті Violarte.

Це викликало запитання про те чим є цей анонс: лишень кумедним кпином в бік Rockstar чи справжньою грою. Наразі це залишається таємницею.