В Україні створюють нову команду з CS2, гравців якої перевірятимуть на поліграфі

Колишній капітан української команди IKLA, яка вже деякий час неактивна, оголосив про запуск нового складу з Counter-Strike 2. Ця новина могла б загубитися десь на фоні, однак вона привертає увагу одним особливим фактом: усіх кандидатів обіцяють тестувати на поліграфі. Але для чого?

Що відомо

Деталей наразі небагато. Усе, що ми знаємо, відомо з короткої заяви гравця під нікнеймом byr9. Він каже, що вже було протестовано чимало потенційних учасників на предмет того, чи займалися вони так званим "322" або читерством у своїх іграх, повідомляє 24 Канал з посиланням на GameInside.

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У комп'ютерних іграх та кіберспорті термін "322" став символом договірних матчів та нечесної гри. Його походження пов'язане з інцидентом 2013 року, коли професійний гравець у Dota 2 Олексій "Solo" Березін зробив ставку проти власної команди ROX.KIS на суму 100 доларів, що при коефіцієнті 3.22 могло принести виграш у 322 долари. Його команда навмисно програла матч, що призвело до скандалу та дискваліфікації Березіна.

Відтоді число "322" стало своєрідною власною назвою у кіберспортивній спільноті, використовуючись для позначення ситуацій, коли гравці або команди підозрюються у навмисному програші чи неетичній поведінці. Цей термін застосовується не лише у випадках явних договірних матчів, але й коли гравці демонструють недостатню залученість або роблять грубі помилки, що можуть виглядати як навмисні.

Поки що невідомо, чи буде byr9 капітаном нової команди. Він також каже, що назву оголосять пізніше.

Що цікаво, byr9, справжнє ім'я котрого Ярослав Буряк, зовсім нещодавно приєднався до команди Persona Grata. Але, за його ж власними словами, пропозиція про створення нового складу разом з Олександром Shara надійшла йому буквально наступного дня після цього.

Це завжди складний процес створювати з нуля, але я повністю розділяю амбіції та бачення керівництва в побудові команди. Тому вирішив, що це саме те, чого я хочу зараз,

– каже він.

Ярослав додає, що організатори вже провели "тестування великої кількості хороших, перспективних гравців без контракту й обрали тих, хто найбільше підходить на даний момент". Він називає цей метод "найпростішим, щоб доказати свою відкритість та чесність, що зробили/зроблять усі члени команди".

Зараз особливо складно пробиватися у рейтингу через нові правила Valve, але наша задача сформувати боєздатну команду, а правила завжди змінюються,

– додав гравець.

Оголошення закінчується тим, що byr9 повідомляє про підписання довгострокового контракту й рекомендує чекати офіційних анонсів.