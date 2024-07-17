У GTA 6 з'явиться цікава механіка, яку вирізали з GTA Online – меломани оцінять

Надійний інсайдер стверджує, що GTA 6 включатиме спеціальну "музичну" механіку, яка спочатку планувалася для GTA Online, але згодом Rockstar її вирізали.

Інсайдер, відомий своєю обізнаністю у справах Rockstar, повідомив, що у Grand Theft Auto 6 на геймерів чекатиме напрочуд цікаве нововведення.

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У GTA 6 можна буде стати справжнім музикантом

Користувач форумів, присвячених іграм Rockstar під ніком Tez2 неодноразово ставав джерелом правдивих чуток і ось він знову опинився в центрі уваги.

На одній з гілок форуму, інсайдер відповів іншому користувачеві, який стверджував, що The Contract DLC для GTA Online на чолі з відомим репером Доктором Дре спочатку мала мати міні гру для мікшування музики.

Rockstar планувала більше контенту для Record A Studios, як-от завантаження ваших власних міксів або завантаження чужих міксів, але від цього відмовилися,

– написав Tez2.

Однак, геймер поспішив втішити шанувальників GTA, повідомивши, що за його інформацією Rockstar працюють над цією механікою для GTA 6.

Record A Studios – це студія звукозапису в GTA Online, яка належить Доктору Дре.

Поки незрозуміло, чи буде ця цікава функція присутня в однокористувацькій грі чи стане частиною наступної версії GTA Online, а може й узагалі буде в обох ітераціях проєкту.

Однак, так чи інакше, ця новина лишень підігріла інтерес геймерів-меломанів до і без того довгоочікуваної гри Rockstar.