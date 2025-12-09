Відбувся анонс Age After Age – амбітної містобудівної стратегії від українських розробників
- Українська студія Farom анонсувала свою дебютну містобудівну стратегію Age After Age, яка вже має сторінку на платформі Steam.
- Гра зосереджена на логістиці, симуляції соціальних класів та глобальній економіці, і дозволить гравцям провести своє поселення через різні історичні епохи.
На платформі Steam з'явилася сторінка відеогри від української студії Farom. Мова про містобудівну стратегію Age After Age, яка запросить гравців у цікаву та вдумливу пригоду.
Одеська ігрова студія анонсувала свій дебютний проєкт, покликаний освіжити колись популярний жанр стратегій, інформує 24 Канал з посиланням на сторінку Age After Age у Steam.
Нова українська відеогра вийде у Steam?
Жанр містобудівних симуляторів хоча й пережив пік своєї популярності, все ж залишається улюбленим для багатьох олдскульних геймерів.
Можливо, якраз на них і розраховують у Farom Studio, обравши за дебютний проєкт гру саме такого типу.
Age After Age – це стратегія нового покоління в жанрі містобудівництва, зосереджена на логістиці, симуляції соціальних класів та глобальній економіці,
– йдеться у Steam.
Як обіцяють розробники, в грі можна буде збудувати власне успішне поселення та провести його крізь різні історичні епохи, вміло керуючи суспільством і його метаморфозами.
Трейлер гри: дивіться відео
Глибока система симуляції дозволить відчути "живість" тутешньої економіки та політики, яка матиме вплив на ваші дії та навпаки – залежатиме від них.
Окрім реалістичних часових періодів, в Age After Age на гравців очікуватимуть стімпанк та готична епохи.
Основою геймплею, на ряду з містоплануванням, буде логістика виробництва, адже "кожен ресурс має бути доставлений ефективно".
Наразі проєкт не має дати виходу, але Farom Studio обіцяють випустити демоверсію гри вже незабаром, інформує Play UA.