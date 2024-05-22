Майже через рік після свого анонсу на PC Gaming Show, українська відеогра SAND отримала нове відео, яке показує елементи ігрового процесу.

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Події проєкту проходять у паралельній реальності, де замість Першої світової війни, людство досягло небувалого технічного прогресу та вирушило колонізувати космос.

Гравцям доведеться взяти під контроль контрабандистів на занепалій піщаній планеті Софія, яка колись була окрасою Австро-Угорської імперії.

У рамках tinyBuild Connect 2024 гра отримала нове відео. З нього стало ясно, що SAND поєднуватиме у собі PvP та PvE режими й нагадуватиме нещодавню новинку від Ubisoft – Sea of Thieves.

Цікаво! PvE – від англійського "player vs environment" та означає сутички проти ігрових NPC, а PvP (player vs player) – протистояння з іншими гравцями.

Гравці будуватимуть для себе Трамплери – самохідні бази, на яких пересуватимуться світом для виконання завдань, пошуку скарбів та видовищних боїв з опонентами.

У трейлері можна побачити чимало екшену, приправленого неймовірно якісною українською озвучкою з галицьким колоритом.

Дата релізу проєкту залишається невідомою, однак вже влітку розробники розраховують випустити демоверсію та провести закритий бета-тест.

Зауважте, SAND планується до виходу на PS5, Xbox Series X/S та ПК.