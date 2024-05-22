Почти через год после своего анонса на PC Gaming Show, украинская видеоигра SAND получила новое видео, которое показывает элементы игрового процесса.

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События проекта проходят в параллельной реальности, где вместо Первой мировой войны, человечество достигло небывалого технического прогресса и отправилось колонизировать космос.

Игрокам предстоит взять под контроль контрабандистов на заброшенной песчаной планете София, которая когда-то была украшением Австро-Венгерской империи.

В рамках tinyBuild Connect 2024 игра получила новое видео. Из него стало ясно, что SAND будет сочетать в себе PvP и PvE режимы и напоминать недавнюю новинку от Ubisoft – Sea of Thieves.

Интересно! PvE – от английского "player vs environment" и означает схватки против игровых NPC, а PvP (player vs player) – противостояние с другими игроками.

Игроки будут строить для себя Трамплеры – самоходные базы, на которых будут передвигаться по миру для выполнения задач, поиска сокровищ и зрелищных боев с оппонентами.

В трейлере можно увидеть немало экшена, приправленного невероятно качественной украинской озвучкой с галицким колоритом.

Дата релиза проекта остается неизвестной, однако уже летом разработчики рассчитывают выпустить демоверсию и провести закрытый бета-тест.

Заметьте, SAND планируется к выходу на PS5, Xbox Series X/S и ПК.