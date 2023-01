Наприкінці минулого року в CDPR анонсували плани компанії на майбутнє, включно з кількома новими проєктами зі всесвіту Відьмака.

Один з них, під кодовою назвою The Witcher "Sirius" буде спін-оффом культової серії та розробляється студією The Molasses Flood.

Окрім нового розробника, ця гра також отримає багатокористувацький режим, що було оголошено у тому ж таки анонсі CDPR.

Одначе тоді не було достеменно відомо який саме жанр мультиплеєра чекатиме геймерів. Кмітливі шанувальники вирішили самі з'ясувати що ж це буде і взялися аналізувати перелік вакансій компанії.

Дані з треду на Reddit свідчать про те, що "Sirius" матиме "кооператив, PvE, систему класів, кілька режимів гри та соціальні заходи".

Окрім того, розробники також шукають спеціалістів з процедурно згенерованих систем.

Завдяки цій інформації геймери висунули теорію, що фінальний продукт матиме ігровий процес, схожий на The Division від Ubisoft, але зосереджений на виконанні відьмацьких замовлень – себто вбивстві монстрів.

Геймплейний трейлер The Division: відео

The Molasses Flood відомі розробкою The Flame in the Flood та Drake Hollow – ігор зосереджених на крафті, дослідженні та виживанні.

Остання також має онлайн-кооператив, досвід розробки якого, як сподіваються фанати CDPR, стане при нагоді при розробці The Witcher "Sirius".