Для любителів пограти в щось з друзями буде корисно дізнатися, що культова Castle Crashers отримає нове DLC через 17 років з моменту виходу оригінальної гри, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Варте уваги Valve показали графік розпродажів Steam до кінця 2025 року – що чекає на геймерів

Нове доповнення через 17 років

Кооперативна гра у жанрі "побити всіх" вперше з'явилася на екранах геймерів ще у 2008 році та за час існування встигла стати класикою, отримавши сотні тисяч схвальних відгуків та продавшись накладом у мільйони копій.

Цікаво, що останнє доповнення для гри виходило у 2011 році.

У червні 2024 року було оголошено, що проєкт отримає нове DLC на правах ексклюзивності для платформи Steam, а тепер стало відомо коли ж Painter Boss Paradise з'явиться у магазині Valve.

Реліз четвертого доповнення Castle Crashers заплановано на початок літа 2025 року.

Трейлер доповнення – дивіться відео

DLC розширить мапу проєкту та додасть в гру кілька нових скінів, зброю та персонажа Paint Junior (який розбиватиме черепи ворогів гігантським олівцем). Окрім цього та низки інших покращень, в доповненні з'явиться змога створювати власні скіни та ділитися ними у Steam Workshop.