Steam оприлюднив дати проведення тематичних акцій, запланованих до кінця 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у Steamworks.

До теми Steam заборонив одразу цілу категорію специфічних відеоігор

Не пропустіть шанс поповнити бібліотеку за вигідними цінами

Valve представили спільноті детальний графік тематичних розпродажів, які відбудуться в Steam у 2025 році.

Найцікавішими датами є сезонні розпродажі, які пропонуватимуть великі переліки знижок на різноманітні проєкти. Отож, вони відбудуться:

Весняний розпродаж – з 13 по 20 березня;

– з 13 по 20 березня; Літній розпродаж – з 26 червня по 10 липня;

– з 26 червня по 10 липня; Осінній розпродаж – з 29 вересня по 6 жовтня;

– з 29 вересня по 6 жовтня; Зимовий розпродаж – з 18 грудня по 5 січня 2026 року.

Окрім них на платформі також буде чимало менших акцій, які пропонуватимуть знижки на окремі жанри чи категорії відеоігор.

Повний перелік:

Фестиваль локальних кооперативних ігор – з 10 по 17 лютого;

– з 10 по 17 лютого; Лютневий Фестиваль новинок Steam 2025 року – з 24 лютого по 3 березня;

– з 24 лютого по 3 березня; Фестиваль візуальних новел – з 3 по 10 березня;

– з 3 по 10 березня; Фестиваль містобудівництва та симуляторів колонії – з 24 по 31 березня;

– з 24 по 31 березня; Фестиваль сокобану – з 21 по 28 квітня;

– з 21 по 28 квітня; Фестиваль воєнних ігор – з 28 квітня по 5 травня;

– з 28 квітня по 5 травня; Фестиваль збирання істот – з 12 по 19 травня;

– з 12 по 19 травня; Фестиваль "Зомбі проти вампірів" – з 26 травня по 2 червня;

– з 26 травня по 2 червня; Червневий Фестиваль новинок Steam 2025 року – з 9 по 16 червня;

– з 9 по 16 червня; Фестиваль риболовлі – з 16 по 23 червня;

– з 16 по 23 червня; Фестиваль автоматизації – з 14 по 21 липня;

– з 14 по 21 липня; Фестиваль перегонів – з 28 липня по 4 серпня;

– з 28 липня по 4 серпня; Фестиваль 4Х-ігор – з 11 по 18 серпня;

– з 11 по 18 серпня; Фестиваль стрілянок від третьої особи – з 25 серпня по 1 вересня;

– з 25 серпня по 1 вересня; Фестиваль політичних симуляторів – з 8 по 15 вересня;

– з 8 по 15 вересня; Жовтневий Фестиваль новинок Steam 2025 року – з 13 по 20 жовтня;

– з 13 по 20 жовтня; Фестиваль "Страшно в Steam 4" – з 27 жовтня по 3 листопада;

– з 27 жовтня по 3 листопада; Фестиваль ігор про тварин – з 10 по 17 листопада;

– з 10 по 17 листопада; Фестиваль спорту – з 8 по 15 грудня;

Отож, додайте собі нагадування про старт потрібних вам розпродажів аби вигідно поповнити власну віртуальну бібліотеку Steam.