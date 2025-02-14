Steam оприлюднив дати проведення тематичних акцій, запланованих до кінця 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у Steamworks.
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Valve представили спільноті детальний графік тематичних розпродажів, які відбудуться в Steam у 2025 році.
Найцікавішими датами є сезонні розпродажі, які пропонуватимуть великі переліки знижок на різноманітні проєкти. Отож, вони відбудуться:
- Весняний розпродаж – з 13 по 20 березня;
- Літній розпродаж – з 26 червня по 10 липня;
- Осінній розпродаж – з 29 вересня по 6 жовтня;
- Зимовий розпродаж – з 18 грудня по 5 січня 2026 року.
Окрім них на платформі також буде чимало менших акцій, які пропонуватимуть знижки на окремі жанри чи категорії відеоігор.
Повний перелік:
- Фестиваль локальних кооперативних ігор – з 10 по 17 лютого;
- Лютневий Фестиваль новинок Steam 2025 року – з 24 лютого по 3 березня;
- Фестиваль візуальних новел – з 3 по 10 березня;
- Фестиваль містобудівництва та симуляторів колонії – з 24 по 31 березня;
- Фестиваль сокобану – з 21 по 28 квітня;
- Фестиваль воєнних ігор – з 28 квітня по 5 травня;
- Фестиваль збирання істот – з 12 по 19 травня;
- Фестиваль "Зомбі проти вампірів" – з 26 травня по 2 червня;
- Червневий Фестиваль новинок Steam 2025 року – з 9 по 16 червня;
- Фестиваль риболовлі – з 16 по 23 червня;
- Фестиваль автоматизації – з 14 по 21 липня;
- Фестиваль перегонів – з 28 липня по 4 серпня;
- Фестиваль 4Х-ігор – з 11 по 18 серпня;
- Фестиваль стрілянок від третьої особи – з 25 серпня по 1 вересня;
- Фестиваль політичних симуляторів – з 8 по 15 вересня;
- Жовтневий Фестиваль новинок Steam 2025 року – з 13 по 20 жовтня;
- Фестиваль "Страшно в Steam 4" – з 27 жовтня по 3 листопада;
- Фестиваль ігор про тварин – з 10 по 17 листопада;
- Фестиваль спорту – з 8 по 15 грудня;
Отож, додайте собі нагадування про старт потрібних вам розпродажів аби вигідно поповнити власну віртуальну бібліотеку Steam.