Steam обнародовал даты проведения тематических акций, запланированных до конца 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в Steamworks.
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Valve представили сообществу подробный график тематических распродаж, которые состоятся в Steam в 2025 году.
Самыми интересными датами являются сезонные распродажи, которые будут предлагать большие перечни скидок на различные проекты. Поэтому, они состоятся:
- Весенняя распродажа – с 13 по 20 марта;
- Летняя распродажа – с 26 июня по 10 июля;
- Осенняя распродажа – с 29 сентября по 6 октября;
- Зимняя распродажа – с 18 декабря по 5 января 2026 года.
Кроме них на платформе также будет немало меньших акций, которые будут предлагать скидки на отдельные жанры или категории видеоигр.
Полный перечень:
- Фестиваль локальных кооперативных игр – с 10 по 17 февраля;
- Февральский Фестиваль новинок Steam 2025 года – с 24 февраля по 3 марта;
- Фестиваль визуальных новелл – с 3 по 10 марта;
- Фестиваль градостроительства и симуляторов колонии – с 24 по 31 марта;
- Фестиваль сокобана – с 21 по 28 апреля;
- Фестиваль военных игр – с 28 апреля по 5 мая;
- Фестиваль собирания существ – с 12 по 19 мая;
- Фестиваль "Зомби против вампиров" – с 26 мая по 2 июня;
- Июньский Фестиваль новинок Steam 2025 года с июня – с 9 по 16 июня;
- Фестиваль рыбалки – с 16 по 23 июня;
- Фестиваль автоматизации – с 14 по 21 июля;
- Фестиваль гонок – с 28 июля по 4 августа;
- Фестиваль 4Х-игр – с 11 по 18 августа;
- Фестиваль стрелялок от третьего лица – с 25 августа по 1 сентября;
- Фестиваль политических симуляторов – с 8 по 15 сентября;
- Октябрьский Фестиваль новинок Steam 2025 года – с 13 по 20 октября;
- Фестиваль "Страшно в Steam 4" – с 27 октября по 3 ноября;
- Фестиваль игр про животных – с 10 по 17 ноября;
- Фестиваль спорта – с 8 по 15 декабря;
Поэтому, добавьте себе напоминание о старте нужных вам распродаж чтобы выгодно пополнить собственную виртуальную библиотеку Steam.