Нові анімації лисиці з Ghost of Tsushima Director's Cut підкорили геймерів: миле відео

У "режисерській" версії популярної гри від Sucker Punch Productions з'явилися надзвичайно милі анімації поведінки лисиць, що миттєво підкорили серця геймерів. Детальніше у матеріалі.

Поряд із низкою інших удосконалень, нещодавня розширена версія вельми успішної гри Ghost of Tsushima може похвалитися чарівною модернізацією анімації поведінки лисиць.

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Після того як оригінальна гра для PS4 стала справжнім хітом та отримала безліч винагород, так звана "режисерська" версія для PS5 була покликана її вдосконалити. Окрім цього було додано нове сюжетне доповнення – Iki Island, яке дозволяє гравцям знову взяти під контроль Джина Сакая та поринути у до цього небачене минуле відчайдушного самурая.

Проте нововведенням яке, мабуть, найбільше сподобалося геймерам стало оновлення поведінки пухнастиків. Лисичок і раніше можна було приголубити, адже саме вони показують головному героєві шлях до вівтарів на яких можна вдосконалювати спорядження, але їхня анімація завжди була обмеженою. Однак, після появи у грі острова Ікі, лисиці отримали нові можливості поведінки й тепер радісно тупцюють ногами на місці, чекаючи, поки їх погладять, а якщо це для вас недостатньо мило, то руденькі тепер ще й дозволяють Джину почухати свій живіт.

Зайве говорити, що це виглядає абсолютно чарівно і миттєво завоювало серця геймерів. Окрім цього виявилося, що таку анімацію розробники запозичили з реального життя, а саме з відомої в мережі гіфки на якій зображений песик, що радісно танцює.

Якщо ви хочете власноруч взяти під контроль Джина Сакая та помилуватися лисичками, то Ghost Of Tsushima Director's Cut доступна для вас на PS5.