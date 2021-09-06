Наряду с рядом других усовершенствований, недавняя расширенная версия весьма успешной игры Ghost of Tsushima может похвастаться волшебной модернизацией анимаций поведения лисиц.

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После того как оригинальная игра для PS4 стала настоящим хитом и получила множество наград, так называемая "режиссерская" версия для PS5 была призвана ее усовершенствовать. Кроме этого было добавлено новое сюжетное дополнение – Iki Island, которое позволяет игрокам вновь взять под контроль Джина Сакая и окунуться прямиком в невиданное прошлое храброго самурая.

Однако нововведением которое, пожалуй, больше всего понравилось геймерам, стало обновление поведения пушистиков. Лисичек и раньше можно было приласкать, ведь именно они показывают главному герою путь к алтарям на которых можно усовершенствовать снаряжение, но их анимация всегда была ограниченной. Однако, после появления в игре острова Ики, лисы получили новые возможности поведения и теперь радостно топчутся ногами на месте, ожидая, пока их погладят, а если это для вас недостаточно мило, то рыженькие теперь еще и позволяют Джину почесать свой живот.

Излишне говорить, что это выглядит абсолютно волшебно и мгновенно завоевало сердца геймеров. Кроме этого оказалось, что такую анимацию разработчики позаимствовали из реальной жизни, а именно с известной в сети гифки на которой изображен радостно танцующий пес.

Если вы хотите самостоятельно взять под контроль Джина Сакая и полюбоваться лисичками, то Ghost Of Tsushima Director's Cut доступна для вас на PS5.