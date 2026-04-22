Ремейк Assassin’s Creed Black Flag отримав нові деталі: що змінили в грі

Журналісти розкрили нові подробиці ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag. Оновлена версія з підзаголовком Resynced змінює бойову систему, місії та навіть сучасну сюжетну лінію, яку раніше вважали вирізаною.

За даними журналістів Insider Gaming, ремейк під назвою Assassin's Creed Black Flag Resynced отримає суттєво перероблений сучасний сегмент.

Що зміниться у ремейку Black Flag?

Попри попередні чутки, ці сцени не прибрали – навпаки, їх оновили та доповнили новим контентом. У центрі – внутрішній конфлікт головного героя Едварда Кенуея, який отримав більш глибоке розкриття.

У Ubisoft нібито планують зробити акцент на цьому аспекті під час офіційної презентації. Сучасна сюжетна лінія стане не просто фоном, а важливою частиною загальної історії.

Окремо переробили бойову систему. Вона стала швидшою і більш динамічною: гравці зможуть парирувати атаки, виконувати серії добивань одразу по кількох ворогах та активно використовувати оточення – від стін до руйнівних об'єктів.

Не менш важливі зміни торкнулися місій зі стеженням й підслуховуванням. Якщо раніше будь-яка помилка могла призвести до миттєвого провалу, тепер ситуація розвивається гнучкіше. Виявлені персонажі реагують на дії гравця, і той змушений адаптуватися до нових умов, а не починати завдання з нуля.

Раніше також повідомлялося, що ремейк зроблять повністю сюжетним. У грі не буде ані мультиплеєра, ані додаткових режимів – весь фокус на історії Едварда Кенуея.

Коли покажуть гру?

Офіційний анонс запланований на 23 квітня, хоча кадри з трейлера вже просочилися в мережу. За неофіційною інформацією, реліз гри може відбутися 9 липня.