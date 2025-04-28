Усі моделі серії Redmi TV X 2025 підтримують роздільну здатність 3840×2160 пікселів (4K UHD), розповідає 24 Канал з посиланням на Gizmochina. Частота оновлення екрана складає 144 Гц, а в ігровому режимі підвищується до 288 Гц, що забезпечує плавність рухів і мінімальне розмиття в динамічних іграх. Телевізори відтворюють 94% колірного простору DCI-P3 з точністю передачі кольору ΔE ≈ 2.

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В ролі програмної платформи використовується фірмова операційна система HyperOS 2, яка забезпечує високу продуктивність і дозволяє підключати до телевізора кілька пристроїв одночасно.

За апаратну складову відповідає процесор із чотирма ядрами Cortex-A73 і графічним прискорювачем Mali-G52 MC1. Конфігурація доповнена 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ внутрішнього сховища. Реалізована підтримка технологій Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X і AMD FreeSync Premium для покращення якості зображення та звуку.

Серед доступних інтерфейсів Redmi TV X 2025 – два порти HDMI 2.1 із підтримкою змінної частоти оновлення (VRR) і автоматичного зниження затримки (ALLM), один порт HDMI 2.0, порти USB 3.0 та USB 2.0, аудіовихід, LAN-роз’єм, AV-вхід і антений роз’єм.

Бездротове з'єднання забезпечують Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2. Керувати телевізором можна за допомогою голосових команд і вбудованого помічника Xiaomi Super XiaoAi; також присутній NFC-чип для швидкого відображення контенту зі смартфона.

Телевізори виготовлені в металевих корпусах із надтонкими рамками, що надає їм сучасного вигляду. Усі моделі сумісні зі стандартними кріпленнями VESA. Показники енергоефективності високі: під час звичайного використання телевізори споживають близько 130 Вт, а в режимі очікування – лише 0,5 Вт.

Залежно від розміру моделі мають певні відмінності – наприклад, 55-дюймова версія оснащена двома динаміками потужністю 12,5 Вт, тоді як у 85-дюймовій версії встановлені два динаміки по 15 Вт.

Redmi TV X 2025 вже доступний для попереднього замовлення в Китаї: 55-дюймова модель коштує близько 308 доларів США, а за 85-дюймову версію доведеться заплатити близько 700 доларів. Чи з'явиться ця серія на міжнародному ринку, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що нещодавно Xiaomi представила ігровий монітор Redmi Monitor G Pro 27U з Mini-LED та 4K за 370 доларів.