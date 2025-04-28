Все модели серии Redmi TV X 2025 поддерживают разрешение 3840×2160 пикселей (4K UHD), рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gizmochina. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, а в игровом режиме повышается до 288 Гц, что обеспечивает плавность движений и минимальное размытие в динамичных играх. Телевизоры воспроизводят 94% цветового пространства DCI-P3 с точностью цветопередачи ΔE ≈ 2.

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В роли программной платформы используется фирменная операционная система HyperOS 2, которая обеспечивает высокую производительность и позволяет подключать к телевизору несколько устройств одновременно.

За аппаратную составляющую отвечает процессор с четырьмя ядрами Cortex-A73 и графическим ускорителем Mali-G52 MC1. Конфигурация дополнена 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего хранилища. Реализована поддержка технологий Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X и AMD FreeSync Premium для улучшения качества изображения и звука.

Среди доступных интерфейсов Redmi TV X 2025 – два порта HDMI 2.1 с поддержкой переменной частоты обновления (VRR) и автоматического снижения задержки (ALLM), один порт HDMI 2.0, порты USB 3.0 и USB 2.0, аудиовыход, LAN-разъем, AV-вход и антенный разъем.

Беспроводное соединение обеспечивают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Управлять телевизором можно с помощью голосовых команд и встроенного помощника Xiaomi Super XiaoAi; также присутствует NFC-чип для быстрого отображения контента со смартфона.

Телевизоры выполнены в металлических корпусах со сверхтонкими рамками, что придает им современный вид. Все модели совместимы со стандартными креплениями VESA. Показатели энергоэффективности высокие: при обычном использовании телевизоры потребляют около 130 Вт, а в режиме ожидания – всего 0,5 Вт.

В зависимости от размера модели имеют определенные отличия – например, 55-дюймовая версия оснащена двумя динамиками мощностью 12,5 Вт, тогда как в 85-дюймовой версии установлены два динамика по 15 Вт.

Redmi TV X 2025 уже доступен для предварительного заказа в Китае: 55-дюймовая модель стоит около 308 долларов США, а за 85-дюймовую версию придется заплатить около 700 долларов. Появится ли эта серия на международном рынке, пока не сообщается.

Напомним, что недавно Xiaomi представила игровой монитор Redmi Monitor G Pro 27U с Mini-LED и 4K за 370 долларов.