У The Witcher 3: Wild Hunt з'являться нові кат-сцени, квести та багато іншого

CD Projekt RED здивували ігрову спільноту, неочікувано випустивши потужну утиліту для The Witcher 3: Wild Hunt, що зумовить появу в грі маси нового контенту.

Польські розробники з CDPR завжди підтримували тісний зв'язок з геймерами та особливо з творцями модифікацій до своїх ігор.

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Але останній крок студії неабияк здивував спільноту.

CD Projekt оголосили, що для усіх гравців The Witcher 3 на ПК тепер доступний безпрецедентний функціонал – вільний доступ до REDKit.

REDKit був розроблений CD Projekt RED і Yigsoft і є набором інструментів, які розробники використовували безпосередньо для створення гри.

Фактично, розробники дали творцям модів безмежну свободу, адже тепер ті зможуть створювати кат-сцени, квести та усі інші аспекти самотужки точно у такий спосіб як, власне, була зроблена вся гра.

Представлення утиліти – дивитися відео

Це відкриє для ентузіастів гігантське поле можливостей і ми вже пророкуємо появу величезної кількості контенту для гри від її відданих фанатів.

З таким функціоналом, The Witcher 3: Wild Hunt може "жити" ще дуже багато років та стати практично "вічною" грою, на кшталт легендарної Skyrim.

До слова, група натхненних модерів вже почала переносити локації першої гри серії у The Witcher 3, тож такими темпами фанати франшизи створять власний ремейк оригіналу швидше за самих CDPR.