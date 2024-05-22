Польские разработчики из CDPR всегда поддерживали тесную связь с геймерами и особенно с создателями модификаций к своим играм.

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Но последний шаг студии изрядно удивил сообщество.

CD Projekt объявили, что для всех игроков The Witcher 3 на ПК теперь доступен беспрецедентный функционал – свободный доступ к REDKit.

Интересно! REDKit был разработан CD Projekt RED и Yigsoft и является набором инструментов, которые разработчики использовали непосредственно для создания игры.

Фактически, разработчики дали создателям модов безграничную свободу, ведь теперь те смогут создавать кат-сцены, квесты и все другие аспекты самостоятельно точно таким образом как, собственно, была сделана вся игра.

Представление утилиты – смотреть видео

Это откроет для энтузиастов гигантское поле возможностей и мы уже предсказываем появление огромного количества контента для игры от ее преданных фанатов.

С таким функционалом, The Witcher 3: Wild Hunt может "жить" еще очень много лет и стать практически "вечной" игрой, вроде легендарной Skyrim.

К слову, группа вдохновленных модеров уже начала переносить локации первой игры серии в The Witcher 3, поэтому такими темпами фанаты франшизы создадут собственный ремейк оригинала быстрее самих CDPR.