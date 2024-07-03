Оголошено нові ігри в Xbox Game Pass для першої половини липня

Microsoft оголосила про наступну партію ігор для Xbox Game Pass. Як і завжди, вони будуть додаватися поступово протягом цього місяця. Перші два найменування стають доступними вже сьогодні.

Розклад ігор для Xbox Game Pass

Сьогодні, третього липня, до колекції приєднуються Journey to the Savage Planet і Nickelodeon All-Star Brawl 2. Перша перенесе вас на дику планету, повну таємниць і небезпек. Вам потрібно буде визначити, чи придатна вона до життя людей. Друга – мультяшний файтинг, де ви можете грати персонажами з улюблених мультфільмів та аніме, які багато років виходили на Nickelodeon.

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Ось інші найменування, які вийдуть пізніше:

Cricket 24 (хмара, консоль і ПК) – 9 липня.

The Case of the Golden Idol (хмара, консоль і ПК) – 9 липня.

Neon White (хмара, консоль і ПК) – 11 липня.

Tchia (хмара, ПК, Xbox Series X/S) – 11 липня.

Magical Delicacy (хмара, консоль і ПК) – 16 липня.

Flock (хмара, консоль і ПК) – 16 липня.

Жодна з цих ігор не є великим AAA-проєктом. Однак мінімум, на що варто звернути увагу, – це Tchia і Flock. Це красиві та яскраві інді-ігри з чудовим стилем графіки, які дозволять вам розслабитись і насолодитися спокійною грою, замість напружених боїв і небезпечних монстрів. Але зверніть увагу, що Flock — це багатокористувацька кооперативна гра.

Наступні ігри покинуть Game Pass 15 липня:

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly.

Figment 2: Creed Valley.

Sins of a Solar Empire: Rebellion.

TOEM.

The Wandering Village.

Імовірно, у другій половині місяця можна очікувати на щось пристойніше й крупніше, але Microsoft оголосить про це дещо пізніше.