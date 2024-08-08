Valve оголосила про детальний план і набір правил, які набудуть чинності у 2025 році, що надасть компанії повний контроль над кіберспортом у Counter-Strike 2. Нова система класифікує турніри на рейтингові та нерейтингові категорії, таким чином відокремлюючи великі змагання від другорядних. Крім того, буде створено чіткий графік значущих подій на два роки вперед.

А тим часом Українська команда Monte перемогла в турнірі ESL Challenger Jönköping з CS 2

Основні правила та структура

Ключовою особливістю цієї системи є Valve Rating System (VRS), яка визначатиме рейтинг команд. Запрошення на всі турніри будуть ґрунтуватися насамперед на цьому рейтингу, а в деяких івентах можна буде пройти кваліфікацію на певні слоти.

1. Класифікація турнірів:

Ліцензійні турніри : Вимагають наявності ліцензії Valve і будуть зараховані.

: Вимагають наявності ліцензії Valve і будуть зараховані. Неліцензійні турніри: Вимагають спрощеної ліцензії та не дають бали VRS.

2. Бали рейтингу:

Тільки ліцензійні турніри дають бали VRS.

Неліцензійні турніри з високими призовими та популярністю не впливатимуть на рейтинг.

3. Рівні турнірів:

Рівень 1 : Команди з 1-го по 9-те місця в рейтингу Valve мають пріоритет. Команди з нижчим рейтингом запрошуються, якщо команди з вищим рейтингом відмовляються.

: Команди з 1-го по 9-те місця в рейтингу Valve мають пріоритет. Команди з нижчим рейтингом запрошуються, якщо команди з вищим рейтингом відмовляються. Рівень 2: Запрошуються команди, що посіли 9-е місце і нижче. Для запрошення команд з певних країн може бути застосований національний фільтр.

4. Протокол запрошення:

Для турніру з 16 команд запрошуються 24 команди; 8 команд з найвищим рейтингом автоматично проходять кваліфікацію, а 16 команд змагаються за решту місць.

Дві команди можуть бути запрошені безпосередньо на кожні вісім команд в основному турнірі, за умови, що основні гравці входять до Топ-8 найкращих у світі або виграли турнір Топ-1 за останній рік.

5. Правила кваліфікації:

Команди, запрошені напряму, повинні змагатися у закритих кваліфікаціях і починати з найнижчого номера посіву.

6. Часові рамки оголошення:

Турніри Рівня 1, що починаються у 2026 році, повинні бути оголошені до 1 січня 2025 року. Турніри після 31 грудня 2026 року повинні бути анонсовані за 24 місяці до їх проведення.

Турніри 2-го рівня потрібно анонсувати за три місяці.

7. Конфлікт інтересів:

Оператори турнірів і команди повинні уникати конфліктів інтересів і ексклюзивних угод, забезпечуючи єдині правила для всіх.

8. Турніри без рейтингу:

Призовий фонд обмежений 100 000 доларів за турнір, а максимальний річний розподіл призів становить 250 000 доларів.

Організатори на власний розсуд визначають запрошення та формати турнірів.

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Ініціатива Valve має на меті внести структуру та прозорість у кіберспортивну сцену Counter-Strike 2, забезпечивши чесну конкуренцію та чіткі шляхи для команд, засновані на результатах виступів. Очікується, що ця нова система підвищить чесність та азарт змагального ландшафту гри.