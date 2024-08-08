Valve объявила о детальном плане и наборе правил, которые вступят в силу в 2025 году, что предоставит компании полный контроль над киберспортом в Counter-Strike 2. Новая система классифицирует турниры на рейтинговые и нерейтинговые категории, таким образом отделяя крупные соревнования от второстепенных. Кроме того, будет создан четкий график значимых событий на два года вперед.

А тем временем Украинская команда Monte победила в турнире ESL Challenger Jönköping по CS 2

Основные правила и структура

Ключевой особенностью этой системы является Valve Rating System (VRS), которая будет определять рейтинг команд. Приглашения на все турниры будут основываться прежде всего на этом рейтинге, а в некоторых ивентах можно будет пройти квалификацию на определенные слоты.

1. Классификация турниров:

Лицензионные турниры : Требуют наличия лицензии Valve и будут засчитаны.

: Требуют наличия лицензии Valve и будут засчитаны. Нелицензионные турниры: Требуют упрощенной лицензии и не дают очков VRS.

2. Очки рейтинга:

Только лицензионные турниры дают очки VRS.

Нелицензионные турниры с высокими призовыми и популярностью не будут влиять на рейтинг.

3. Уровни турниров:

Уровень 1 : Команды с 1-го по 9-е места в рейтинге Valve имеют приоритет. Команды с более низким рейтингом приглашаются, если команды с более высоким рейтингом отказываются.

: Команды с 1-го по 9-е места в рейтинге Valve имеют приоритет. Команды с более низким рейтингом приглашаются, если команды с более высоким рейтингом отказываются. Уровень 2: Приглашаются команды, занявшие 9-е место и ниже. Для приглашения команд из определенных стран может быть применен национальный фильтр.

4. Протокол приглашения:

Для турнира из 16 команд приглашаются 24 команды; 8 команд с самым высоким рейтингом автоматически проходят квалификацию, а 16 команд соревнуются за оставшиеся места.

Две команды могут быть приглашены непосредственно на каждые восемь команд в основном турнире, при условии, что основные игроки входят в Топ-8 лучших в мире или выиграли турнир Топ-1 за последний год.

5. Правила квалификации:

Команды, приглашенные напрямую, должны соревноваться в закрытых квалификациях и начинать с самого низкого номера посева.

6. Временные рамки объявления:

Турниры Уровня 1, начинающиеся в 2026 году, должны быть объявлены до 1 января 2025 года. Турниры после 31 декабря 2026 года должны быть анонсированы за 24 месяца до их проведения.

Турниры 2-го уровня нужно анонсировать за три месяца.

7. Конфликт интересов:

Операторы турниров и команды должны избегать конфликтов интересов и эксклюзивных соглашений, обеспечивая единые правила для всех.

8. Турниры без рейтинга:

Призовой фонд ограничен 100 000 долларов за турнир, а максимальное годовое распределение призов составляет 250 000 долларов.

Организаторы по своему усмотрению определяют приглашения и форматы турниров по своему усмотрению.

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Цель инициативы Valve - внести структуру и прозрачность в киберспортивную сцену Counter-Strike 2, обеспечив честную конкуренцию и четкие пути для команд, основанные на результатах выступлений. Ожидается, что эта новая система повысит честность и азарт соревновательного ландшафта игры.