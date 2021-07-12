Нові проблеми у Warzone: гравець знайшов спосіб втручатися в чужі бійки в Гулагу

Фанат Call of Duty: Warzone виявив спосіб потрапити на арену Гулагу раніше зазначеного часу та втрутитися в чужу сутичку, щоб завадити комусь із гравців перемогти. Детальніше у матеріалі.

У той час як Activision та Raven Software, продовжують боротися з нестримним ростом кількості чітерів, різноманітні баги та "глітчі" продовжують залишатися невіддільною частиною геймплею і з кожним сезоном, здається, з'являються нові їх види.

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Нещодавно виявлений "глітч" дозволяє гравцям не лише втручатися, але й безпосередньо впливати на матчі Гулагу, що становить величезну загрозу балансу гри. Відео з демонстрацією такої можливості поділився ютубер NTrippy. Чекаючи своєї черги в Гулагу, блогер виконав певну послідовність дій, яка дозволила йому десантуватися на арену просто перед початком бійки інших гравців.

Попри те, що NTrippy міг використовувати лише каміння, його персонаж не піддавався пошкодженням, оскільки гра вважала, що він все ще перебуває на ярусі для спостерігачів, однак при цьому він міг вільно пересуватися ареною та вершити долю сутички, забивши одного з "гулагерів", як то кажуть, "голими руками".

Повне відео на каналі NTrippy



На цю мить, те як саме геймеру вдалося досягти такого результату залишається таємницею, адже він вирізав цей момент з відео, одначе з огляду на те, наскільки популярним ролик став у соціальних мережах, здається, це лише питання часу, перш ніж детальна інструкція буде розміщена в загальному доступі. До того ж і сам NTrippy у коментарях під відео зазначив, що опублікує своєрідний "гайд" через кілька днів.

Схоже на те, що такою паузою блогер дає трохи часу для розробників із Raven Software на те, щоб вони могли самотужки виявити та виправити цю проблему Call of Duty: Warzone, перш ніж вона стане більш поширеною і спричинить справжній хаос у грі.