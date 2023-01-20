24 лютого 2022 року життя мільйонів українців змінилося назавжди, не стали винятком і українські розробники з GSC Game World.

Цікаво Коли один у полі воїн: найкращі відеоігри, зроблені соло-розробниками

Підготовка до екстрених дій

Як розповіла Марія Григорович – провідна продюсерка S.T.A.L.K.E.R. 2, компанія готувалася до ймовірного вторгнення заздалегідь.

План евакуації з усіма термінами та місцями зустрічі був готовий: співробітники знали про свої організаційні обов'язки, – зазначила вона.

Коли новини з російського кордону ставали все більш загрозливими, а країни почали відкликати з Києва свої посольства, керманичі GSC запропонували співробітникам тимчасовий "релокейт" до Ужгорода.

Скриншот зі S.T.A.L.K.E.R. 2 / зображення GSC Game World

Двісті робітників та члени їхніх родин пристали на цю пропозицію, деякі ж самостійно переїхали до сусіднього Будапешта.

Ті, кого компанія перевозила до Ужгорода могли взяти лише по одній валізці на людину і на додачу мали тягнути з офісу всю техніку, яку могли взяти з собою.

Попри це, розповідає Григорович, в цілому настрій був обнадійливий, адже більшість все ж вірила, що все прийде в норму за лічені дні. Однак, сталося інакше – розпочалася повномасштабна війна.

Початок вторгнення

Загалом GSC потрібно було евакуювати 500 осіб, включаючи співробітників компанії та членів їхніх сімей – і діяти потрібно було надзвичайно швидко. Ті перші дні вторгнення Марія пригадує як "матеріально-технічний кошмар".

За словами продюсерки, менеджери компанії спали по дві-три години на добу, постійно працюючи аби розв'язати усі необхідні питання та знайти прихисток для GSC.

Після хаосу, через який пройшла компанія, сьогодні команда GSC Game World розділена між двома країнами.

У той час як 130 співробітників все ще перебувають в Україні (а деякі з них безпосередньо перебувають в лавах ЗСУ на передовій) 200 людей переїхали до Праги, де зараз знаходиться головний офіс GSC.

Скриншот зі S.T.A.L.K.E.R. 2 / зображення GSC Game World

Задовго до початку страшних подій, в GSC Game World були плани про відкриття другого офісу, однак ніхто ніколи не думав, що це доведеться робити за таких обставин.

За словами Григорович, Прагу обрали другим домом студії завдяки "гостинній атмосфері місцевої ігрової індустрії, міста та орендарів".

Скриншот зі S.T.A.L.K.E.R. 2 / зображення GSC Game World

Це стало можливим завдяки якраз тій групі працівників, які в дні до початку вторгнення переїхали до Будапешта. Звідти вони "ходили в розвідку" до Праги, шукаючи варіанти офісів та житла.

Загалом у ті дні сталося чимало божевільних речей про які, мабуть, можна навіть написати книгу, пригадує Марія.

Коли ми попросили про можливу допомогу з перетином кордону в одного з наших іноземних партнерів, маючи на увазі в основному транспорт і логістику, то нам запропонували список високонавченого озброєного персоналу з приватних охоронних компаній. Можливо, наше прохання було сформульовано невдало, але такий рівень залученості насправді нас дуже зворушив, а також викликав нервовий сміх, – розповідає продюсерка.

Як компанія працює зараз

У той час празький офіс GSC працює на повну потужність, працівники, які перебувають в Україні, виконують роботу дистанційно з дому.

Останнім часом, через атаки Росії на електромережі країни, кодери GSC намагаються втиснути якомога більше роботи в ті мізерні години, коли є інтернет та світло.

Скриншот зі S.T.A.L.K.E.R. 2 / зображення GSC Game World

Студія рішуче налаштована випустити проєкт у 2023 році, адже зараз для них це вже більше, ніж просто відеогра.

Це була гра про Чорнобиль, який фактично знаходиться в Київській області, зроблена українською командою до війни й вона стала чимось незрівнянно більшим після початку вторгнення. Тепер це національний продукт, який має на меті показати, що Україна є не лише надзвичайно ефективною та хороброю на полі бою, але й не менш цінною в сенсі культурної спадщини, – підсумувала Марія Григорович.