У Fortnite з'явиться найвідоміший пірат в історії – перший погляд на новий скін

Гравці Fortnite мають з нетерпінням очікувати 19 липня, адже саме в цей день у грі з'явиться скін, ймовірно, найвідомішого пірата в історії.

Через помилку розробників Fortnite у грі суттєво раніше стартував з'явився пропуск Cursed Sails, який відкрив перед шанувальниками скін відомого пірата Джека… Перепрошуємо, капітана Джека Спарроу.

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Зрозумівши помилку, Epic Games швидко прибрали увесь передчасний контент з гри, але низка геймерів все ж змогли придбати перепустку Fortnite Cursed Sails та отримали доступ до нового персонажа.

Хоча подальший прогрес сезоном був заморожений, розробники залишили цим гравцям скін Спарроу та повідомили, що офіційний вихід контенту відбудеться 19 липня.

Джек у Fortnite / зображення Epic Games

Примітно, що "звичайний" Джек Спарроу – це лише один зі скінів "Піратів Карибського моря", який можна буде отримати у популярній королівській битві.

Окрім нього, у Fortnite також з'являться:

Образ Джека-мерця з кінцівки фільму "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної Перлини";

Елізабет Свонн;

капітан Гектор Барбосса;

жахливий Деві Джонс із Летючого голландця.

Окрім тематичних скінів, геймери зможуть відкрити різноманітні предмети, наліпки, емблеми тощо.

Отож, шанувальникам Fortnite та піратської тематики слід позначити 19 липня червоним у своєму календарі.