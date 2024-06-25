Из-за ошибки разработчиков Fortnite в игре существенно раньше стартовал появился пропуск Cursed Sails, который открыл перед поклонниками скин известного пирата Джека... Извиняемся, капитана Джека Спарроу.
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Тысяча V-bucks и бутылка рома, Джек Спарроу уже в Fortnite
Поняв ошибку, Epic Games быстро убрали весь преждевременный контент из игры, но ряд геймеров все же смогли приобрести пропуск Fortnite Cursed Sails и получили доступ к новому персонажу.
Хотя дальнейший прогресс сезоном был заморожен, разработчики оставили этим игрокам скин Спарроу и сообщили, что официальный выход контента состоится 19 июля.
Джек в Fortnite / изображение Epic Games
Примечательно, что "обычный" Джек Спарроу – это лишь один из скинов "Пиратов Карибского моря", который можно будет получить в популярной королевской битве.
Кроме тематических скинов, геймеры смогут открыть различные предметы, наклейки, эмблемы и тому подобное.
Поэтому, поклонникам Fortnite и пиратской тематики следует обозначить 19 июля красным в своем календаре.