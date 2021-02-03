Новин немає, але ви тримайтеся: геймер щоденно звітує про відеогру Elden Ring – відео

Автор ютуб-каналу Elden Ring News щодня нагадує, що нової інформації про Elden Ring поки немає. Це продовжується останні 7 місяців, а вийшло вже понад 200 записів.

Джерело: ютуб-канал Elden Ring News

Геймери відшукали на ютубі дуже цікавий та оригінальний канал із назвою Elden Ring News. Автором є користувач із нікнеймом Mordecai, він кожного дня розповідає новини про відеогру Elden Ring, хоча їх поки й немає.

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Відеогру Elden Ring анонсували ще у червні 2019 року, але інформації про цей проєкт ще досі дуже мало. Відомо лише, що розробкою цієї гри займається студія FromSoftware, але найцікавіше, що консультантом та співавтором сценарію виступає Джордж Мартін. Поки геймерам показали лише CGI-трейлер, а іншою інформацією розробники не стали ділитися. Варто відзначити, що про відеогру навіть не з'являлося жодних інсайдів, а художники, які працювали над відео навіть не знають, що відбувається у цьому ролику. Цікаво, що шанувальники Elden Ring вже навіть почали вигадувати власний лор для цієї відеогри.

Дивіться CGI-трейлер відеогри Elden Ring – відео

Mordecai опублікував перше відео на своєму каналі ще 15 червня 2020 року, а за цей час вже вийшло 233 відео. У кожному такому ролику він називає дату та говорить наступне:

Сьогодні жодних новин по Elden Ring немає.

Хоча іноді з'являються новини про Elden Ring. Наприклад, у рамках шоу The Game Awards 2020 ця відеогра отримала перемогу у номінації "Найочікуваніша гра". Більшість відео на цьому каналі тривають лише 20 секунд, але Mordecai зібрав чималу аудиторію навіть так. Зараз на канал Elden Ring News підписано вже понад 30 тисяч користувачів, а кожне відео збирає декілька тисяч переглядів.

Дивіться останній випуск новини про Elden Ring від Mordecai – відео

Геймер збирається продовжувати займатися цією справою й надалі, бо вірить, що новини колись з'являться. Сподіваємося, що розробники поділяться інформацією вже до кінця цього року, а Mordecai не стане новим Hazard Time. Останній вже випустив 1178 відео про Half-Life 3 й зупинятися поки не збирається.