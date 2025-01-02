Сучасним користувачам Інтернету регулярно доводиться проходити CAPTCHA-тести, щоб підтвердити, що вони є людьми, а не автоматизованими ботами. Проте звичні методи, такі як розпізнавання символів, вибір картинок чи прослуховування аудіо, часто викликають роздратування. Тепер замість цього запропонували дещо цікавіше, розповідає 24 Канал.

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Новий спосіб перевірки придумав CEO хмарної платформи Vercel Гільєрмо Рауч. На його думку, проходження невеликої частини класичної комп'ютерної гри значно цікавіше, ніж виконання нудних завдань на розпізнавання.

Завдання пропонує зіграти на секретному рівні E1M9: Military Base із Doom, доступ до якого відкривається з рівня E1M3: Toxin Refinery.

Виклик для гравців

На стандартному проходженні гри до цього моменту герой зазвичай уже має дробовик, кулемет, ракетницю і броню. Проте в тесті CAPTCHA зброю обмежено лише пістолетом, а броні немає зовсім. Крім того, рівень складності встановлений на Nightmare, що робить завдання ще складнішим як для ботів, так і для людей.

Як випробувати

Випробувати свої сили в цьому тесті можна на спеціально створеній сторінці. Незвичайний підхід до CAPTCHA додає елемент розваги в рутинний процес перевірки і може стати новим трендом у світі технологій.