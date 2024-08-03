THQ Nordic неочікувано анонсували наступну частину відомої серії відеоігор

Шанувальники THQ Nordic будуть раді дізнатися, що видавці анонсували нову частину відомої серії, яка завжди змушує фанатів дивуватися.

Чотири вершники Апокаліпсиса повернуться на монітори геймерів, адже нова гра у серії Darksiders на підході.

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Що вигадають цього разу – головне питання, що цікавить фанатів

Darksiders – це серія відеоігор, яка виділяється з-поміж інших однією цікавою особливістю: кожна наступна гра фактично повністю змінює жанр.

За роки існування франшизи, фанати бачили і пригоду в стилі Zelda, і ARPG з акцентом на луті, соулзлайк та навіть hack-and-slash у стилі Diablo.

Тому шанувальники з нетерпінням очікують, що їх очікуватиме цього разу. До слова розробкою займатимуться автори Darksiders 3 – студія Gunfire Games.

Анонс нової Darksiders – дивитися відео

Хоча ролик не повідомляє ніяких деталей, розробники додають:

Невдовзі ми розповімо більше про наступну Darksiders, але наразі знайте це… Чотири Вершники знову будуть верхи.

Отож, фанатам серії залишається лише чекати на подальші оновлення.