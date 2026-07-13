Новий DOOM вже у розробці: хто за ним стоїть і чого чекати

Чутки про майбутнє легендарної серії шутерів нарешті отримали вагоме підкріплення. Після тривалого періоду невизначеності та структурних змін у материнській компанії з'явилася інформація, яка дає фанатам надію на швидке повернення до боротьби з демонами у нових масштабах.

Чого чекати

Шанувальники жанру FPS та віддані фанати серії DOOM отримали привід для радості. Нові галузеві звіти стверджують, що чергова гра франшизи вже перебуває на стадії активної розробки. Це повідомлення фактично розвіяло численні побоювання та сумніви, які виникли в ігровій спільноті після новин про масштабні скорочення в студії id Software, яка й буде знову займатися грою, пише видання Insider Gaming.

Шлях серії не завжди був легким. Величезна пауза між релізами DOOM 3 та перезапуском 2016 року здавалася фанатам справжнім випробуванням. Проте сучасна трилогія виявилася надзвичайно успішною, повернувши інтерес до швидких і кривавих шутерів.

Остання на сьогодні частина, DOOM: The Dark Ages, побачила світ зовсім нещодавно – у травні 2025 року, а нещодавній вихід доповнення Revelations DLC став черговим нагадуванням про те, що розробники не планують зупинятися.

Проте ситуація навколо студії залишається напруженою. У межах глобальної реструктуризації Xbox компанія звільнила 136 співробітників id Software. Самі працівники, які потрапили під хвилю скорочень, описували ці події як "криваву баню", що викликало хвилю паніки серед інвесторів та гравців. Багато хто припускав, що після втрати такої кількості фахівців студія втратить свою автономність і стане лише допоміжним підрозділом для більших проєктів Microsoft.

Однак керівництво та представники ігрового гіганта швидко відреагували на ці чутки. Виявилося, що реальний розмір команди id Software був значно більшим, ніж вважали аналітики.

Навіть після всіх звільнень студія зберігає достатній кадровий потенціал для розробки самостійних AAA-ігор. Нова стратегія Xbox передбачає прискорення випуску частин у своїх ключових франшизах, таких як Halo, Fallout та Elder Scrolls, і DOOM посідає в цьому списку одне з центральних місць.

Хоча наша студія зазнала впливу, ці зміни були розподілені між командами. У нас все ще є персонал, необхідний для створення ігор і технологій, якими ми відомі,

– заявили в офіційній заяві представники студії id Software.

Такий підхід підтверджує, що філософія компанії залишилася незмінною. Представники студії наголосили, що сьогодні їхня команда за чисельністю приблизно відповідає тій, яка працювала над успішним перезапуском DOOM у 2016 році. Студія продовжує дотримуватися принципу "пласкої" структури, де кожен співробітник є творцем, а не просто гвинтиком у механізмі.

Що саме готують розробники в новій частині, поки залишається таємницею. Оскільки DOOM: The Dark Ages вийшла відносно нещодавно, новий проєкт перебуває на дуже ранніх етапах виробництва. Проте інсайдери впевнені, що гравцям варто готуватися до зустрічі з новими видами демонів і лицарів пекла.

Це означає, що побоювання щодо завершення історії DOOM після останнього DLC були марними, і попереду на фанатів чекає ще багато годин інтенсивних боїв у фірмовому стилі id Software.