Шанувальники Dota 2 знають чарівного мурлока Сларка, який висковзає з будь-яких неприємностей. Схоже, в Deadlock з часом з'явиться якийсь його далекий родич чи то пак альтернативна версія – Слорк.

Корисно Детально про Deadlock: пояснення цілей, героїв, предметів та основ ігрового процесу

Ймовірний новий персонаж уже став улюбленцем геймерів

Герой Deadlock, який досі знаходиться в стадії розробки, був виявлений дата-майнерами.

Цей дивак одягнений у шолом у формі черепа акули та робочу робу, оздоблену різними моряцькими елементами. Звісно, модель героя виглядає кострубатою, а на додачу він навіть не має обличчя, але це лише тому, що він "супер незавершений", якщо вірити його першовідкривачам.

Хоча про Слорка відомо зовсім мало, вдалося поглянути на усі його здібності:

" Riptide" – посилає хвилю, яка "підкидає" ворогів догори та відбивається від стін;

– посилає хвилю, яка "підкидає" ворогів догори та відбивається від стін; "Chomp" – дозволяє вам накинутися на одного з ворогів та добряче його "пожувати";

– дозволяє вам накинутися на одного з ворогів та добряче його "пожувати"; "Deep's Embrace" – захищає користувача чимось на кшталт водяного щита;

– захищає користувача чимось на кшталт водяного щита; "Ambush Predator" – це потужна атака із засідки, спрямована на кілька цілей.

Демонстрація здібностей героя – дивитися відео

Геймерам у розділі коментарів щиро сподобалося це відкриття, а герой отримав чимало похвали.

Але з усім цим немає гарантії, що Valve справді закінчить розробку Слорка та додадуть його до Deadlock.

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