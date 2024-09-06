Поклонники Dota 2 знают волшебного мурлока Сларка, который выскальзывает из любых неприятностей. Похоже, в Deadlock со временем появится некий его дальний родственник или же альтернативная версия – Слорк.

Полезно Подробно о Deadlock: объяснение целей, героев, предметов и основ игрового процесса

Вероятный новый персонаж уже стал любимчиком геймеров

Герой Deadlock, который до сих пор находится в стадии разработки, был обнаружен дата-майнерами.

Этот чудак одет в шлем в форме черепа акулы и рабочую робу, украшенную различными моряцкими элементами. Конечно, модель героя выглядит так себе, а в придачу он даже не имеет лица, но это только потому, что он "супер незавершенный", если верить его первооткрывателям.

Хотя о Слорке известно совсем мало, удалось взглянуть на все его способности:

" "Riptide" – посылает волну, которая "подбрасывает" врагов вверх и отбивается от стен;

– посылает волну, которая "подбрасывает" врагов вверх и отбивается от стен; "Chomp" – позволяет вам наброситься на одного из врагов и хорошенько его "пожевать";

– позволяет вам наброситься на одного из врагов и хорошенько его "пожевать"; "Deep's Embrace" – защищает пользователя чем-то наподобие водяного щита;

– защищает пользователя чем-то наподобие водяного щита; "Ambush Predator" – это мощная атака из засады, направленная на несколько целей.

Демонстрация способностей героя – смотреть видео

Геймерам в разделе комментариев искренне понравилось это открытие, а герой получил немало похвалы.

Но со всем этим нет гарантии, что Valve действительно закончат разработку Слорка и добавят его в Deadlock.

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