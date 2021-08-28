Видавництво Bandai Namco Entertainment та студія-розробник Limbic Entertainment (Tropico 6 та серія Might & Magic) під час виставки gamescom 2021 представили свою нову гру з назвою Park Beyond. Реліз цього проєкту заплановано на 2022 рік, а вийде він на РС, PlayStation 5 та Xbox Series.

Актуально Акіла, Нова Атлантида та Неон – розробники Starfield показали локації майбутньої гри

Park Beyond – це симулятор сучасного парку розваг, у якому можна буде реалізувати навіть найфантастичніший задум. Річ у тім, що розробники планують об'єднати традиційні механіки, які характерні для ігор цього жанру, та різноманітні неможливі чи фантастичні елементи. Наприклад, у відеогрі можна буде створити величезне оглядове колесо, яке складається з кількох менших, чи запускати в повітря вагонетки з американських гірок.

Дебютний трейлер відеогри Park Beyond: відео

Розробники відзначили, що в грі можна буде створити чимало таких божевільних атракціонів (тисячі різноманітних комбінацій). На їхню думку, це буде абсолютно новий погляд на цей жанр. Щоправда, характерних елементів однаково буде чимало, а загалом гравці ще будуть: контролювати фінанси, керувати персоналом, прикрашати парк, будувати різноманітні будівлі, а також слідкувати за бажаннями відвідувачів.

Уже відомо, що у відеогрі буде класичний режим "пісочниці", а також повноцінна сюжетна компанія, у якій з'явиться чимало колоритних помічників та суперників. Також розробники відзначили, що всі ці божевільні атракціони будуть безпечними для відвідувачів. Тобто можна припустити, що певні обмеження у будівництві все ж таки будуть.

Процес створення фантастичних американських гірок у Park Beyond: відео