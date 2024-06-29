Формула футбольних симуляторів від EA не змінювалася роками, аж ось в EA FC 25, схоже, з'явиться новий цікавий режим.
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Чого чекати геймерам
За інформацією інсайдера FutPoliceLeaks у грі, реліз якої традиційно відбудеться восени, з'явиться режим PENTA, який доповнить інші наявні в Ultimate Team.
Якщо пояснювати його принцип простими словами, то це буде свого роду мініфутбол, але з цікавим нюансом – усі футболісти, крім воротарів, контролюватимуться живими гравцями.
Окрім того, цей же інсайдер повідомляє, що в EA FC 25 серйозних змін зазнає режим Squad Battles.