Формула футбольных симуляторов от EA не менялась годами, и вот в EA FC 25, похоже, появится новый интересный режим.
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Чего ждать геймерам
По информации инсайдера FutPoliceLeaks в игре, релиз которой традиционно состоится осенью, появится режим PENTA, что дополнит другие имеющиеся в Ultimate Team.
Если объяснять его принцип простыми словами, то это будет своего рода мини-футбол, но с интересным нюансом – все футболисты, кроме вратарей, будут контролироваться живыми игроками.
Кроме того, этот же инсайдер сообщает, что в EA FC 25 серьезные изменения претерпит режим Squad Battles.