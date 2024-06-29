У симуляторі футболу EA FC 25 з'явиться новий багатокористувацький режим – перші деталі

У мережі з'явилася цікава інформація про нову частину футбольного симулятора EA FC 25. За словами інсайдерів, у ній на геймерів чекатиме новий багатокористувацький режим.

Формула футбольних симуляторів від EA не змінювалася роками, аж ось в EA FC 25, схоже, з'явиться новий цікавий режим.

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Чого чекати геймерам

За інформацією інсайдера FutPoliceLeaks у грі, реліз якої традиційно відбудеться восени, з'явиться режим PENTA, який доповнить інші наявні в Ultimate Team.

Якщо пояснювати його принцип простими словами, то це буде свого роду мініфутбол, але з цікавим нюансом – усі футболісти, крім воротарів, контролюватимуться живими гравцями.

Гра 5 на 5 на зменшеному полі (по 4 польові гравці, керовані геймерами та 1 воротар яким керуватиме ШІ);

Для гри геймер обиратиме будь-якого гравця зі своєї Ultimate Team та контролюватиме лише його;

Можна буде грати в команді як з 3 друзями, так і з 3 випадковими користувачами EA FC 25;

Повідомляється, що в PENTA буде свій перелік завдань та винагород, а також траплятимуться обмеження на обрання гравців. До прикладу максимальний рейтинг 80, швидкість – не більше 90 і так далі.

Окрім того, цей же інсайдер повідомляє, що в EA FC 25 серйозних змін зазнає режим Squad Battles.