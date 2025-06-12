Death Stranding 2 On the Beach – новий трейлер показав геймплей, монстрів і дивні нововведення

Японська студія Kojima Productions разом із Sony Interactive Entertainment презентувала новий трейлер до гри Death Stranding 2: On the Beach. Це сиквел культового кур’єрського бойовика від Хідео Коджими, який цього разу відправляє головного героя рятувати людство вже за межами США.

У Death Stranding 2: On the Beach головному герою Сему Бріджесу доведеться налагоджувати зв’язки між людьми в Австралії, щоб запобігти вимиранню людства, розповідає 24 Канал.

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Новий трихвилинний відеоролик демонструє основні елементи геймплею: доставка вантажів, будівництво мостів і канатних доріг, а також боротьба з ворогами – як видимими, так і невидимими чудовиськами Beasts.

Новий трейлер Death Stranding 2 On the Beach: дивіться відео

Фанати, які вже переглянули трейлер, відзначають явний прогрес у графіці та загальному ігровому процесі порівняно з першою частиною. Крім основного геймплею, у другій частині обіцяють ще більше незвичних моментів: музично-танцювальні сцени, а також можливість пропускати босів.

Death Stranding 2: On the Beach вийде 26 червня на PlayStation 5. Стандартне видання коштуватиме 70 доларів, а розширене (80 доларів) надасть доступ до гри за два дні до офіційного релізу.

Новий геймплей показали в рамках нещодавньої півторагодинної трансляції Game Premiere. У її межах було продемонстровано понад 20 хвилин сцен із гри, зокрема нові ігрові механіки.

Попри натяки на можливе продовження серії, Хідео Коджима поки не планує братися за Death Stranding 3.

Раніше стало відомо, що Death Stranding 2: On the Beach зʼявилася завдяки COVID-19 та скасованому DLC. Також триває робота над фільмом за мотивами Death Stranding, який може вийти у 2027 році під режисурою Майкла Сарноскі.