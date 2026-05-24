Чи вгадають цього разу – у мережі знову визначили дату виходу нового трейлера GTA 6

Один з інсайдерів назвав нову дату в яку слід очікувати на вихід третього трейлера GTA 6, який, як стверджує він, буде геймплейним. Детальніше – у матеріалі.

У мережі з'явилася нова фанатська теорія щодо дати публікації чергового трейлера Grand Theft Auto VI, повідомляє 24 Канал.

Коли чекати третій трейлер GTA 6?

Фактично з моменту самого перенесення релізу GTA 6 на листопад 2026, фанати Rockstar тільки тим і займаються що шукають натяки на якусь нову інформацію про гру буквально всюди – від оновлень YouTube-каналу студії до її активності в Instagram.

Це призвело до того, шо мільйони геймерів очікували на вихід нового трейлера гри 14 травня, однак цього так і не сталося.

Можливо, усі вони, та й ми в тому числі, помилилися лише на декілька днів.

У мережі закрутилася нова теорія, яка виникла після повідомлення інсайдера та контент-мейкера під ніком Zero, яким той поділився у соцмережі X.

Трейлер 3 GTA 6 вийде 26/05/2026, у вівторок, у річницю смерті Рея Лійотти. Наприкінці трейлера, який буде геймплейним, буде підтвердження дати та передзамовлення відкриються того ж дня,

– заявив він.

До чого тут Рей Ліотта?

Рей Ліотта – американський актор, який відійшов у засвіти 26 травня 2022 року.

Найвідомішими його роботами у кіно стали фільми "Славні хлопці" (1990), "Ганнібал" (2001) та "Козирні тузи" (2006).

Багатьом геймерам же він став як рідний, після того як озвучив головного героя GTA Vice City – Томмі Версетті.

Події GTA 6 якраз повернуться до локації цієї культової гри, тож публікація ігрового трейлера з присвятою була б вельми символічним та сентиментальним жестом від Rockstar.

Разом з тим автор "зливу" не розкрив жодних деталей про те звідки у нього така інформація чи на чому базується його припущення, але закликав усіх "зберегти скриншот" свого допису.

Що це було? Звичайне намагання "хайпанути" чи справжнє розсекречення планів Rockstar покаже лише час, тимпаче чекати залишилося не так довго.